「広島−ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島の先発・鈴木健矢投手（２８）がプロ初安打となる先制適時打を放った。０−０で迎えた三回１死二塁で左打席へ。相手先発・広池の１４６キロを右前にはじき返すと、二走・矢野が生還。プロ通算５打席目で放った初安打で先制に成功すると、塁上で控えめにガッツポーズ。ベンチは予想外の一打に大盛り上がりだった。鈴木は２４年度の現役ドラフトで日本ハムから広島に移籍。