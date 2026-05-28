アジアサッカー連盟（AFC）は28日、マレーシアのAFCハウスでAFC U20アジアカップ中国2027の予選組み合わせ抽選会を実施した。3大会連続で3位に終わっている日本は、予選グループGに入り、イエメン、カンボジア、クウェートと対戦することが決定。予選はカンボジアで行われる。なお、第1戦はクウェート、第2戦はカンボジア、第3戦はイエメンと対戦する。チームを指揮する山口智監督は日本サッカー協会（JFA）を通じて「この