きょうから気象警報や注意報などの防災気象情報が大きく変わりました。 【写真を見る】天気でおなじみ兵頭さんと学ぶ！≪新しい防災気象情報≫なぜ変わる？どう変わる？重要な警報「大雨・洪水・高潮」にあった課題とは（山形） どのような目的で、どのように変わったのでしょうか。 ■「防災気象情報」とは 防災気象情報とは、気象庁が出す警報や注意報のほか様々な気象情報のことです。 これらの情報は、大雨や台風などで