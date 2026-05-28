日本代表は31日（日）19時25分〜、国立競技場にてアイスランド代表と対戦する。アイスランドとの一戦は、日本テレビ系列が全国生中継。TVerでも無料ライブ配信される。解説は2014年ブラジル大会に出場した柿谷曜一朗に決定。2024年まで現役でプレーしていた経験を生かし、選手がピッチ内で見ている景色やプレー選択の意図などを、選手目線で解説する。副音声では、“日本一丸”となってSAMURAI BLUEを応援すべく、レジェンド