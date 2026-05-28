アビスパ福岡は28日、同クラブのトップチームに所属するMF福島和毅の負傷を発表した。クラブからの発表によると、福島は5月17日に行われたトレーニングマッチ中に負傷したという。診断結果は右膝外側半月板損傷。受傷日から10日後の同27日には、鏡視下外側半月板縫合術での手術を受けた。全治までの期間は6か月ほどと明かされた。福岡は同選手の負傷を受けて、「福島選手は今後リハビリを経て復帰を目指してまいります。温か