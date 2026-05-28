スタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は昨季、フランス１部で11ゴールをマークした。だが、チームはまさかの２部降格。伊東純也らの主力を引き抜かれたなか、中村も移籍を志願したが、チームがオファーを拒絶したため、退団は叶わなかった。その移籍騒動でプレシーズンに合流せず、開幕から出遅れたものの、しかし復帰すると、鬱憤を晴らすかのようにゴールを量産。14点を叩き込んだが、昇格導くことはできなかった。