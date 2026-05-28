今シーズンのBリーグ王者となった長崎ヴェルカの優勝報告会が27日、本拠地の長崎スタジアムシティ「ハピネスアリーナ」で開かれました。 Bリーグチャンピオンシップで初優勝を果たし、27日に長崎に戻った選手たち。 会場には3000人を超えるブースターが詰めかけ、日本一の喜びを分かち合いました。 優勝報告会の開始前の長崎スタジアムシティ。 選手の帰りを待ちわびるブ&