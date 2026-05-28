九州電力グループの財団が子どもが自然と触れ合う活動などに取り組む団体に、助成金を贈りました。 （贈呈式） 「ありがとうございます。大切に使わせていただきます」 助成を受けたのは、長崎市の「TOKYO COFFEE no.446」です。 子ども食堂の運営や自然体験の実施などに取り組んでいて、その一環として行っている棚田での米づくり体験が助成の対象となりました。 九電グループの「九電みらい財