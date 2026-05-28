発電機のトラブルで欠航し、8日に運航を再開したフェリー屋久島2が、電気系統のトラブルで再び欠航しました。鹿児島と屋久島を1日1往復するフェリー屋久島2は、28日午前、鹿児島港から屋久島に向かう予定でしたが、船内で電気系統のトラブルが見つかり、欠航しました。フェリー屋久島2を巡っては4月28日、航行中に発電機のトラブルが発生し、錦江湾で一時漂流状態となりました。トラブルの原因究明や船内