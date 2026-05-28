人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）自分の至らなさを痛感しそう。今日から努力を始めよう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ちょっとした気のゆるみがトラブルのもとに。気合を入れ直して。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）女性らし