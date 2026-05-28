全国各地で受け継がれてきた伝統工芸品が一堂に会するイベントが鹿児島市の百貨店で始まりました。会場では職人たちの精緻な技を間近で見ることができます。（記者）「カメの甲羅で作ったアクセアアリーや山ぶどうのつるを使ったバッグなど全国からさまざまな工芸品が集まりました。職人の技を生で見ることができます」鹿児島市の山形屋で始まった「職人の技展」。全国19都府県から39の工房が出店し、服飾雑貨や食器など