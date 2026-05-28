気象情報は、まず台風から。 27日に発生した「台風6号」は、フィリピンの東にあって、北西に進んでいます。 来月2日(火)には、九州地方に近づく予想で、県内でも雨雲が発達しやすくなる見込みだということです。 今後の台風情報に注意が必要です。 ▼28日(木)21時～ 3時間ごとの天気 ▼29日(金)の気温 ▼29日(金)の熱中症情報 ▼29日(金)の紫外線情報