流派の垣根を越え石川県内の華道家たちの作品を一堂に集め生け花展が28日、金沢市内のデパートで始まりました。金沢市の香林坊大和で始まった総合花展金沢展。県いけ花文化協会などが毎年開いているもので、29回目を迎える今年は15の流派から前期と後期あわせて231の作品が展示されています。会場には、地元を代表する華道家たちが手がけた特別大作の6点をはじめ、ケムリソウやササユリなど初夏の花を使った作品が並んでいます。嵯