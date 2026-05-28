5月28日（運用開始は29日）から、気象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。毎年のように大雨や台風による災害が頻発するのに伴い、防災情報はアップデートされてきましたが、「これまでの情報と何が違うの？」「結局いつ避難すればいいの？」などと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。より使いやすく災害から命を守るために変わる防災気象情報について、変更のポイントを解説します。【画像】「レベル」と「