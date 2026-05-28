子育て系インフルエンサー・しょうごっこの公式Instagramは5月27日、投稿を更新。ラブラブな夫婦ショットを公開しました。【写真】見つめ合うしょうごっこ「カワイイ夫婦」同アカウントは「夫婦フォト」とつづり、11枚の写真を投稿。夫・しょうごさんと妻・しょうこさんのさまざまなツーショットです。顔を寄せ合ったり見つめ合って笑ったり、手をつないだりしています。しょうごさんがしょうこさんをおんぶしているショットもあり