東京・品川プリンスホテル クラブeXにて上演中の『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』第2期公演の情報が解禁された。【写真】タキシード仮面参上！超ミニスカ姿で変身舞台『セーラームーン』ソロカット第2期のチケットは、オフィシャルチケット（オンライン）にて国内・海外から購入可能。6月6日より『美少女戦士セーラームーン』オフィシャルファンクラブ"Pretty Guardians"先行発売、14日より