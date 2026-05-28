サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は合宿休養日から一夜明けた28日、千葉市内で活動を再開した。ロンド（鳥かご）、スローインからの展開やミニゲームなどの実戦形式を実施。約1時間20分の全体練習後はDF瀬古、DF板倉、DF渡辺が並んで追加の守備メニューをこなした。この日からMF遠藤主将、板倉、DF冨安が新たに合流。初日の25日から参加しているFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長
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