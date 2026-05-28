八代市の収賄事件をめぐって、新たな動きです。八代市庁舎建設をめぐり、賄賂として受け取った現金の一部を隠そうとした疑いで、八代市議ら3人と新たに会社役員ら3人の計6人が逮捕されました。■前田清鈴記者「男を乗せた車が熊本東警察署へ入ります」組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで新たに逮捕されたのは、東京都渋谷区の会社役員・渡邊裕人容疑者（49）、八代市の団体職員・中村和博容疑者（51）、住所職業不詳・