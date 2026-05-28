逆転監督 森保一前回のカタールW杯では、ドイツとスペインを下してグループリーグを首位通過。直近の親善試合に目を向ければ、2025年10月にはブラジルを3-2の逆転で破り、2026年3月には敵地でイングランドを1-0で撃破している。森保一監督が率いるサッカー日本代表は、もはや世界の強豪国の仲間入りを果たしつつあると言ってもいい。かつては「戦術がない」「ただのいい人」と叩かれてきた森保監督の手腕も、近頃は手のひら返