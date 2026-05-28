3月、握手する（左から）公明党の竹谷代表、中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表＝国会中道改革連合、立憲民主、公明の3党は28日、来春の統一地方選に向けた政策の共通指針を発表した。指針に同意することを、3党の候補が他党に推薦や支援を求める際の前提とする。地方組織を持たない中道は統一選で立民、公明両党をバックアップし、立民、公明は互いの候補者を支援する3党体制で臨む。指針は（1）命と暮らしを守る