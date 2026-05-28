テレビ朝日の本社社屋＝東京都港区テレビ朝日は28日、歌手でタレントのあのさんが出演するバラエティー番組「あのちゃんねる」を、6月16日未明の放送を最後に終了すると発表した。特定の女性タレントに不快な思いをさせる不適切な内容があったとして、西新社長が定例記者会見で謝罪していた。番組では「嫌いな芸能人」を問われ、あのさんが女性タレントの名前を挙げる場面を放送。あのさんは自身のX（旧ツイッター）で、番組を