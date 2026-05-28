波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第８話が２７日に放送された。ルナ（波瑠）の店で働くバブリーちゃん（真田怜臣）のメイン回。少年だった時代に妹のようにかわいがっていた幼馴染み・マミ（恒松祐里）が結婚することになり、正体を隠し会場のホテルへ。演じている真田怜臣に注目が集まった。ネットでは「バブリーちゃん回のラストで爆泣き」「めっちゃ泣いた」「まさかバブリーち