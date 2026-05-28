国賓として来日中のフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は２８日、国会で演説し、覇権的な動きを強める中国を念頭に「ルールに基づく海洋秩序の維持において、主導的な役割を果たしていく」と述べ、日本との安全保障協力を強化していく姿勢を強調した。フィリピンは南シナ海で中国と領有権を争う。マルコス氏は「（日比は）力ではなく、ルールに基づき管理される海であり続けるよう尽力している」とし、自衛隊と比軍