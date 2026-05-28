仕事の早い人と遅い人は何が違うのか。経営アドバイザーの萩原雅裕さんは「共通点は『仕事の構造』を押さえていることだ。仕事の構造を押さえているから、良いたたき台を早く作れる。良いたたき台を早く作れるから、良いフィードバックをもらえて、どんどん仕事を進めることができる」という――。※本稿は、萩原雅裕『たたき台の教科書』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／HAKINMHAN※写真はイメ