婚活では、女性は若ければ若いほど有利と言われる。本当にそうなのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「婚活市場で年齢が若いほど有利なのは間違いない。だが、20代でも結婚できない人がいれば、50代でも幸せをつかむ人もいる。明暗を分けるのは年齢ではない」という――。写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi■婚活は若ければ若いほど有利な