別々のクラブを応援する夫婦を「他サポ夫婦」と呼びます。いろいろな、じつにいろいろな「あるある」があるようでして...。そんな他サポ夫婦の日常をお知らせします。─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─夫婦で応援するクラブが違うといろいろある。千田純生先生（@chidajunsei3163）の連載『他サポ夫婦』第268話です。FC岐阜の山田直輝選手（@yaaaman34）が引退を発表しました。マリサポの千田先生だけど、大好きな選手です。