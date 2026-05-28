現代美術家協会が主催する公募展「第８２回現展」が東京・六本木の国立新美術館で２７日に開幕。映像作品「光が世界になる前に」で会友賞に選ばれた映画監督・プロデューサーの恵水流生氏が取材に応じた。同展示会では平面、立体、工芸、写真の各分野から現代時術の「今」を映し出す情熱的な作品を展示する。会期中は会場内でトークイベントやチャリティ展も催される。恵水氏は監督を務めた短編映画「ＦａｍｉｌｙＡｎｄ