タレント・あの（年齢非公表）の“嫌いな芸能人”騒動について、ついに芸能界の“師匠”が口を開いた――。発端となったのは、5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）。番組内で「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問を受けたあのが、「鈴木紗理奈！」と実名で回答したことで波紋が広がった。放送後、名指しされた鈴木紗理奈（48）はInstagramのストーリーズで、《普通にショックやし、共演してない時に言う