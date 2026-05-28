【DMM通販：BANDAI SPIRITS新商品 抽選販売】 抽選期間：5月28日14時～6月3日15時 当選発表：6月5日から4日以内 DMM通販は、2026年10月から12月発売予定のBANDAI SPIRITS新商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月3日15時まで。当選発表は6月5日から4日以内に行なわれる。 今回の抽選販売では、「機動新世紀ガンダムX」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァ