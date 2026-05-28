◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）ロッテ・佐藤都志也捕手（２８）が「５番・捕手」でスタメン出場。１―１の同点に追いついた４回、なおも１死一、三塁で右中間を破る勝ち越し２点二塁打を放った。先発した２年目右腕の広池を援護する一打を「最低でも犠牲フライを、という気持ちで打ちに行きました。それがいい形になり良かったです」と冷静に振り返った。