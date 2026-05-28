◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２８日・甲子園）阪神・木下里都投手が、プロ初の先発マウンドに上がったが、１―０の３回に逆転を許した。先頭の奈良間に四球を与えたが、続く福島のバントをすばやく二塁に送る好フィールディングで、進塁を阻止した。しかし、１死一塁で１番・水野に左翼線二塁打を放たれると、田宮、カストロにも連打を浴びて２点を失った。さらに、２死一、二塁から万波にも適時打を