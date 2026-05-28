10代の純粋で“まっさら”なRayモデルの本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、大学に入学し、新生活を迎える上で背中を押してくれた音楽の話を深掘りするよ。ワクワクと同時に不安もあったという、心の内に迫ります♡本田紗来のまっさら vol.810代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を