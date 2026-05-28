気象庁気象庁は28日、新たな防災気象情報の提供を始めた。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに、警報名などと、リスクに応じた1〜5のレベルを併記した。雨が多い6〜10月ごろの「出水期」にさしかかる中、住人への周知が課題だ。危険度が高い方から、レベル5の「特別警報」、新設された4の「危険警報」、3の「警報」、2の「注意報」。1は「早期注意情報」で、5日先までの警報級の可能性を示す。新情報の正式な