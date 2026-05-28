カメラに気づくと顔を隠すようにマスクを上げた宮崎透真容疑者（27）は、グルとみられる人物と協力し、郵便局員になりすまして80代の女性からキャッシュカード1枚を盗んだ疑いが持たれています。その手口は…。3月、被害者の女性のもとに区役所職員を名乗る人物から「還付金の手続きのためキャッシュカードを封筒に入れて保管する必要がある」と1本の電話が入ります。その後、郵便局員を装った宮崎容疑者が女性の家を訪問。キャッ