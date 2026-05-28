東京六大学野球の春季リーグ戦は、30日から早慶戦が開催される。慶大が勝ち点を獲得すれば23年秋以来5季ぶり41度目の優勝、早大が勝ち点を獲得すれば明大の2季連続の優勝が決まる。また31日に行われる2回戦は天皇陛下が観戦される。同リーグの「天覧試合」は94年春以来32年ぶり、令和では初。球史に刻まれる伝統の一戦を前に、早大・小宮山悟監督（60）が思いを語った。（取材・片山和香）――早慶戦が目前に迫る。「慶応