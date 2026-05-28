伊勢ケ浜部屋への宮城野部屋預かり解除は理事会の賛成多数によって28日に決まり、伊勢ケ浜一門理事の浅香山親方（元大関魁皇）は「みんなが不安にならないように対応していく」と部屋が消滅した旧宮城野勢への配慮を見せた。今後も一門代表として稽古場視察などを継続していく。宮城野親方だった元横綱白鵬が昨年6月に日本相撲協会を退職後、弟子たちは伊勢ケ浜部屋に残留。浅香山親方は「今まで中ぶらりんだった。これでみん