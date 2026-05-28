元プロビーチバレー選手の浅尾美和さん（40）が28日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されていた件に言及し、私見を述べた。関係者によると、佐藤容疑者は27日に都内のパチンコ店で大麻を所持していた疑い。代表は、6月から中国で行われるネーションズリーグ（VNL）出場に向け東京都北区のナシ