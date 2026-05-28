女優由美かおる（75）が28日、長野・山ノ内町で行われた「第2回健康・美・長寿シンポジウム」に登場し、美と健康の秘訣（ひけつ）について語った。「ずっと変わらない美しさ」の体現者としてトークゲストに招かれた。「歌手デビューした15歳から体形が変わっていない」とし、「食べることが大好き。甘いもの、チョコレート、お肉、野菜、果物、お米など、食べたいものを何でも食べる。夜11時から焼き肉を食べたりしますし、ビール