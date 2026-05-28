共働きの家庭ではどちらが家事をするのかで夫婦喧嘩になることがあるでしょう。B.B軍曹さんが投稿した『料理ができない夫に嫌気がささない理由』は、そんな夫婦喧嘩を回避する考え方の提案として、多くの読者から共感の声を集めています。【漫画】「料理ができない夫に嫌気がささない理由」（全編を読む）それはリモートワーク中の夫・髭さんと部下が、夫婦のご飯について会話している時のことです。それを偶然聞いてしまった作者