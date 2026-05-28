「フォレスター」の改良モデルを発表スバルは2026年5月21日、正統派SUVとして人気の高い「フォレスター」の改良モデルを発表しました。2025年に現行の6代目が登場してから2年目となる今回の年次改良では、ラインナップの整理とともに、実用性を高める細かな仕様変更が行われました。【画像】超カッコいい！ これが最安の「フォレスター」です！（30枚以上）今回の改良における大きな注目点は、1.8リッター水平対向ターボエン