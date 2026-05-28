私はサキです。家族は夫コウヘイと、息子のカイト。私が職場復帰するため、カイトは1歳半で保育園に入ることになりました。しかし私はしょっぱなから「保育園の洗礼」を受けることに……。熱を出して何日も休んで、やっと行けたと思ったらまたお迎え要請。これじゃまったく仕事になりません。私は毎回、職場に頭を下げて仕事を調整しています。けれどコウヘイにはあっさり「そんなに大変なら無理して働かなくていい」と言われてし