お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による初著書『津田日記』が、5月27日に新潮社より発売される。発売日は津田の50歳の誕生日にあたる。 【写真】あらゆる角度から津田を観察できる特集が雑誌『波』2026年6月号に掲載 本書は、津田が2025年の1年間、一日も欠かさず手書きで綴った日記をまとめた一冊。執筆のきっかけは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われたこと。エルメスで黄色の