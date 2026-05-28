赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第20話まずい……【義姉の気持ち 】【編集部コメント】アヤさん、今回の出来事でマイコさんを見下していた気持ちがスバルさんにどんどんバレていっています……！