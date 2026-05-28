犯罪の初動捜査で重要な手がかりになる似顔絵の講習会が開かれ、若手警察官が描き方のポイントを学びました。 県警では、容疑者の特徴をとらえた捜査用の似顔絵の作成技術を学んでもらおうと、若手警察官を対象にした講習会を４０年ほど前から毎年開いています。ことしは、県内すべての警察署から２７人の警察官が参加しました。 講師は捜査用の似顔絵の第一人者である県警科学捜査研究所の緑川順さんらが務め、似顔絵を描く時