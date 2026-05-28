山本知事は、難病患者に対する県有施設の使用料金の減免をことし９月から実施すると表明しました。 これは２８日の県議会一般質問で公明党の藥丸潔議員の質問に答えたものです。 減免の対象は、難病患者本人と介助者１人で、県内の県有施設で無料または割引の措置が取られます。これまでは、障害者手帳を持つ人とその介助者が対象でしたが、難病患者にも拡大する形です。ことし８月に行われる特定医療費の受給者証の更新に合わ