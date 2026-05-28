警報や注意報など災害の種類に応じて５段階のレベルをつけて発表する新たな防災気象情報の運用が２８日から始まりました。新しい情報をどのように活用すればよいのか前橋地方気象台に聞きました。 ２８日から運用が始まった新たな防災気象情報。河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４つの災害について、５段階の警戒レベルと警報などの名称を組み合わせて発表されるものです。取るべき行動を直感的にわかりやすくし、早めの避難