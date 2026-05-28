みなさん、生ドーナツって知っていますか？大正時代から続く老舗で販売され、話題になっているんです。 【写真を見る】ふわふわで可愛らしくて…食べるのがもったいない！でもがぶりっ！老舗が作る話題の“生ドーナツ”を調査！人気スイーツを生んだ親子の試行錯誤とは（山形） 今回は、生ドーナツについて調査してきました！