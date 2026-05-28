＜リゾートトラスト レディス初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞正午時点で風速7.2メートル。強風に多くの選手が苦しむなか、飄々（ひょうひょう）とスコアを伸ばしてきた選手がいる。今季未勝利ながらメルセデス・ランキング6位につける荒木優奈だ。ホールアウト後に話を聞くと、風の中でプレーするコツのようなものをつかんだのだとか。果たして、荒木が見つけた風対策の極意とは？