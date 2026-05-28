５月２９日（金）の近畿地方は、午後を中心に晴れ間が出て、日ざしの暑さが戻るでしょう。 気圧の谷や、北風で日本海から流れ込んでくる湿った空気の影響で、午前中は北部や山沿いの地域を中心に雨の降るときがあるでしょう。日本海側では、日中も弱い通り雨の可能性があります。ただ、全般に午後にかけて天気は回復し、晴れ間が広がってきそうです。 朝の最低気温は１９～２２℃くらいの所が多いでしょう。平年と比べ５℃