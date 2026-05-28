台風６号は、発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。大荒れ大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 【画像を見る】台風6号今後の進路は？ 現在の状況（28日午後6時） 台風6号は、フィリピンの東にあり、北西へ「ゆっくり」進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メ&#